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РИА Новости

Авиалесоохрана отчиталась о тушении лесных пожаров в России

01:11 18.08.2019
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© РИА НовостиЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушили, уменьшилась за прошедшие сутки на 54 529 гектаров, сообщает в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 112 лесных пожаров площадью 158 870 гектаров, где велось тушение.
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За прошедшие сутки ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 809 гектаров.
"На 00.00 мск 18 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 104 341 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 31 пожар на землях лесного фонда площадью 56,3 тысячи гектаров. В Иркутской области тушили 15 пожаров площадью 35,1 тысячи гектаров.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуКрасноярский крайИркутская областьРоссияПроисшествия
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