Авиалесоохрана отчиталась о тушении лесных пожаров в России

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушили, уменьшилась за прошедшие сутки на 54 529 гектаров, сообщает в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 112 лесных пожаров площадью 158 870 гектаров, где велось тушение.

За прошедшие сутки ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 809 гектаров.

"На 00.00 мск 18 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 104 341 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 31 пожар на землях лесного фонда площадью 56,3 тысячи гектаров. В Иркутской области тушили 15 пожаров площадью 35,1 тысячи гектаров.