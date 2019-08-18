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РИА Новости

Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

00:44 18.08.2019 (обновлено: 03:22 18.08.2019)
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© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark"
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
© Flickr / Israel Defense Forces
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Военные заметили несколько "вооруженных подозреваемых" у забора безопасности на севере палестинского анклава. "Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. До этого военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили авиаударами по двум подземным объектам боевиков.
На этот раз об ответных действиях пока не сообщалось.
На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.
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ХамасИзраильВ мире
Популярные комментарии
Как это палестинцы без оружия находятся на границе? Все они вооружёны, иранские и российские фашисты, их регулярно обеспечивают оружием. У вас быстрей всего нет информации с места событий.
18 августа, 09:07
Людмила Антисемитова
6130008
То есть, вы ничего не видели, не слышали, но сделали выводы из того, что пишет РИА. Но вот РИА о этом писать открыто не может, как вы утверждаете. Ох рассмешили хоть и на этом спасибо! Хорошего дня! Работа ждет
18 августа, 09:48
Людмила Антисемитова
3100013
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