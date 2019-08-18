Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Военные заметили несколько "вооруженных подозреваемых" у забора безопасности на севере палестинского анклава. "Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь", - говорится в сообщении.
17 августа, 21:19РИА НовостиНа юге Израиля второй день звучат сирены тревоги
Ранее сообщалось, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. До этого военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили авиаударами по двум подземным объектам боевиков.
На этот раз об ответных действиях пока не сообщалось.
На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.