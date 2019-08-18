Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные заметили несколько "вооруженных подозреваемых" у забора безопасности на севере палестинского анклава. "Боевой вертолет и танк армии обороны Израиля открыли по ним огонь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них. До этого военные перехватили одну палестинскую ракету и ответили авиаударами по двум подземным объектам боевиков.

На этот раз об ответных действиях пока не сообщалось.