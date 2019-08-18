В четырех округах Москвы на неделю ограничат движение

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах столицы ограничат до 25 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро.

Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщала, что с 18 по 24 августа будет приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". Между станциями будут работать более 180 бесплатных компенсационных автобусов КМ.

Отмечается, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.