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РИА Новости

В четырех округах Москвы на неделю ограничат движение

00:23 18.08.2019
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© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкМосква, проспект Вернадского
Москва, проспект Вернадского
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах столицы ограничат до 25 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро.
Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщала, что с 18 по 24 августа будет приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". Между станциями будут работать более 180 бесплатных компенсационных автобусов КМ.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
Вчера, 14:09РИА Недвижимость
Участок Сокольнической ветки метро могут открыть раньше, заявил Хуснуллин
Отмечается, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
Отмечается, что все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в различные навигационные системы.
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Инфраструктура - НовостиМоскваМосковский метрополитенОбщество
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