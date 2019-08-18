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РИА Новости

В новом саратовском аэропорту приземлится тестовый пассажирский рейс

00:20 18.08.2019
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© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
САРАТОВ, 18 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тестовый пассажирский рейс в воскресенье приземлится в новом саратовском аэропорту Гагарин, его выполнит низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из московского Внуково, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Саратова Максим Жминда.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта Гагарин у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта Саратов Центральный. Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 7.00 мск 20 августа.
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"Тестовый рейс выполнит авиакомпания "Победа" на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. Прибытие - ориентировочно в 12.00 (11.00 мск), вылет обратно планируется через пять часов - около 17.00 (16.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
По словам Жминды, на тестовом рейсе в Саратов прибудут руководители федеральных органов власти, представители инвестора, проектных институтов и архитектурных бюро, то есть все, кто участвовал в реализации проекта.
"Также на этом рейсе прибудут космонавты: наш земляк Юрий Георгиевич Шаргин и Сергей Валерьевич Прокопьев, который буквально в декабре вернулся с экспедиции на МКС, а ранее был командиром на Ту-160 и служил на базе дальней авиации в Энгельсе. Прилетевших будут встречать губернатор Валерий Радаев и ветераны саратовского авиаотряда", - рассказал он.
Ранее Росавиация выдала АО "СарАэро-Инвест" (входит в УК "Аэропорт регионов") сертификат оператора аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) - итоговый документ для начала полноценной работы новой воздушной гавани. До этого ведомство выдало новому аэропорту сертификат авиационной безопасности.
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" сообщила также, что Средне-Поволжское управление Ростехнадзора 13 августа выдало заключение о соответствии объектов федеральной части аэропортового комплекса Гагарин требованиям проектной документации. В рамках федеральной части проекта были построены взлетно-посадочная полоса, сеть рулежных дорожек, установлена система светосигнального оборудования.
Строительство саратовского аэропорта представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта оценивалась в 20 миллиардов рублей.
Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.
Посадка самолета
12 августа, 20:42РИА Новости
Новый саратовский аэропорт "Гагарин" получил сертификат авиабезопасности
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Boeing 737-800АэрофлотСаратовРоссияЭкономика
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