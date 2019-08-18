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РИА Новости

Премьер Израиля посетит Украину с визитом

00:17 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прибудет с визитом на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, сообщила канцелярия главы правительства.
Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. Как сказано в сообщении, в эти даты Нетаньяху посетит Киев, где "встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях".
Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген отметил, что визит Нетаньяху - "это важный политический визит".
"Украина, несмотря на разные определенные аспекты, так или иначе остается немалозначимым государством в своем регионе... Израиль всегда учитывал интересы России в этом контексте, но все же есть необходимость иногда вести непосредственные контакты на уровне глав государств, тем более что, во-первых, там сменился глава государства, надо разобраться в двусторонних отношениях на этом уровне", - сказал экс-посол РИА Новости.
Он также не исключает, что есть "интерес более широкого международного комплекса вопросов, связанного с урегулированием России с Украиной". "Не исключено, что так или иначе он (Нетаньяху – ред.) берет на себя тоже определенную роль условного посредничества, так что не будем умалять этот аспект", - добавил он.
В Бабьем Яре в сентябре 1941 года немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
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В январе в Израиль приезжал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В ходе визита было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В июле Нетаньяху принимал в Иерусалиме делегацию Верховной Рады и в распространенных его пресс-службой высказываниях дал высокую оценку "крепким и дружеским" отношениям с Украиной.
Три года назад на Украине побывал президент Израиля Реувен Ривлин, который разозлил местных политиков, напомнив с трибуны Рады о преступлениях националистов во время Второй мировой войны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко, поздравив первого с победой и поблагодарив второго за сотрудничество. Рассказывая о выборах, местные СМИ делали акцент на еврейском происхождении Зеленского.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуКиевИзраильУкраинаВ мире
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