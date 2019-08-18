Премьер Израиля посетит Украину с визитом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прибудет с визитом на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, сообщила канцелярия главы правительства.

Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. Как сказано в сообщении, в эти даты Нетаньяху посетит Киев, где "встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях".

Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген отметил, что визит Нетаньяху - "это важный политический визит".

"Украина, несмотря на разные определенные аспекты, так или иначе остается немалозначимым государством в своем регионе... Израиль всегда учитывал интересы России в этом контексте, но все же есть необходимость иногда вести непосредственные контакты на уровне глав государств, тем более что, во-первых, там сменился глава государства, надо разобраться в двусторонних отношениях на этом уровне", - сказал экс-посол РИА Новости.

Он также не исключает, что есть "интерес более широкого международного комплекса вопросов, связанного с урегулированием России с Украиной". "Не исключено, что так или иначе он (Нетаньяху – ред.) берет на себя тоже определенную роль условного посредничества, так что не будем умалять этот аспект", - добавил он.

В Бабьем Яре в сентябре 1941 года немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.

В январе в Израиль приезжал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В ходе визита было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В июле Нетаньяху принимал в Иерусалиме делегацию Верховной Рады и в распространенных его пресс-службой высказываниях дал высокую оценку "крепким и дружеским" отношениям с Украиной.

Три года назад на Украине побывал президент Израиля Реувен Ривлин, который разозлил местных политиков, напомнив с трибуны Рады о преступлениях националистов во время Второй мировой войны.