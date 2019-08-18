Кирстен Данст рассказала, как снималась с Брэдом Питтом и Томом Крузом

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американская актриса Кирстен Данст поделилась воспоминаниями о работе над фильмом "Интервью с вампиром" на вечернем шоу со Стивеном Колбером.
Ведущий спросил, помнит ли она, каково ей было сниматься с Брэдом Питтом и Томом Крузом.
"До съемок я смотрела "Там, где течет река" с Брэдом и "Далеко-далеко" - с Томом. Это были мои любимые фильмы. А потом мне предложили сняться с этими актерами. Я переживала, все-таки, что такое 12 лет? Но они были такими милыми со мной. Я для них стала младшей сестрой", - сказала Данст.
Триллер снимался в 1994 году - 25 лет назад. За роль юной вампирши Клодии актриса была номинирована на "Золотой глобус" как "Лучшая актриса второго плана".
"Интервью с вампиром" также претендовал на два "Оскара" за "Лучшую работу художника—постановщика" и "Лучшую музыку к фильму".