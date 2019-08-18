Кирстен Данст рассказала, как снималась с Брэдом Питтом и Томом Крузом

"До съемок я смотрела "Там, где течет река" с Брэдом и "Далеко-далеко" - с Томом. Это были мои любимые фильмы. А потом мне предложили сняться с этими актерами. Я переживала, все-таки, что такое 12 лет? Но они были такими милыми со мной. Я для них стала младшей сестрой", - сказала Данст.