Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой

Желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию, о котором на полном серьезе пишут топовые американские СМИ (Wall Street Journal и The New York Times), можно воспринимать по-разному. В соцсетях бродят шутки о том, что ему нужна Гренландия для строительства большого поля для гольфа, а один известный датский политик заявил, что сообщения о желании купить остров (а это не только территория, но еще и примерно 56 тысяч граждан Дании) — это серьезное доказательство того, что американский лидер "сошел с ума" . Можно вспомнить успешный опыт покупки Аляски — территории, которая принесла США колоссальные нефтяные доходы, и заметить, что нынешний обитатель Белого дома очень любит повторять бизнес-модели, которые уже один раз доказали свою успешность. А можно прислушаться к американским экспертам, которые поставлены в сложное положение: с одной стороны, велик соблазн поиронизировать над прямолинейными предложениями Дональда Трампа, но с другой — они обязаны указать на то, что в этих планах есть рациональное зерно: США должны противостоять экспансии Китая и России в Арктике и контроль над Гренландией (в любой форме) для этого очень бы пригодился.

Если смотреть на вещи совсем цинично, то официальный Копенгаген имеет все шансы пожалеть о нынешнем отказе продать Гренландию, ибо с учетом высоких ставок в геополитической борьбе за Арктику Вашингтон вполне может перейти к другим способам получения контроля над островом. Проще говоря, забрать силой то, что датское руководство не захотело продать "по-хорошему".

С точки зрения геостратегических интересов Вашингтона, сохранение Гренландии под датским контролем вполне может показаться довольно неосмотрительным ходом. Как отмечает Financial Times , "в прошлом году США предупредили Данию о заинтересованности Китая в строительстве трех аэропортов в Гренландии, что в конечном итоге подтолкнуло Копенгаген предоставить финансирование (на строительство), чтобы не пускать Китай. В этом году Пекин опубликовал свой первый официальный документ по Арктике, в котором он публично обозначил перенос своих интересов в Гренландии с научных исследований на экономику. В мае госсекретарь США Майк Помпео выступил в Финляндии с речью, в которой раскритиковал "агрессивные" действия Китая и России в Арктике. "Для Америки настал момент заявить о себе как об арктической державе", — сказал он.

Нужно учитывать важный момент: Гренландия, несмотря на потенциальное (но еще не используемое на полную катушку) богатство недр, рыбных ресурсов и важнейшее стратегическое расположение, — глубоко "донорская" часть датского королевства. Примерно 50% бюджета Гренландии — это дотации из государственной казны Дании и эти дотации, по оценке The New York Times, составляют 740 миллионов долларов в год (то есть примерно 13 тысяч долларов на каждого жителя). При этом на острове есть серьезное движение за независимость от Копенгагена, который постоянно сталкивается с обвинениями в "неоколониализме" и блокировании иностранных инвестиций. Обычно в качестве иностранного покровителя, который обеспечит независимой от Дании Гренландии сладкую и доходную жизнь, указывают Китай, но после того, как Дональд Трамп проявил интерес к покупке острова, гренландские сепаратисты вполне могут получить дополнительный козырь и сильнейший инструмент для внутренней пропаганды. Теперь они могут говорить о том, что Копенгаген лишает их прекрасного будущего в качестве граждан 52-го штата США, и этот пропагандистский образ намного привлекательнее, чем любые китайские альтернативы. Будет довольно забавно наблюдать за тем, как соперничают три цивилизационных нарратива: лоялистский "Гренландия — это Дания, Дания — это Европа", сепаратистский "Независимая Гренландия будет северным форпостом Китая, купающимся в деньгах" и проамериканский (тоже сепаратистский) "Гренландия — это вторая Аляска, Америка с нами, Америка сделает нас богатыми".

Вышеизложенный сценарий может показаться излишне коспирологическим, но это не так, ибо даже видные датские эксперты, опрошенные The New York Times , ожидают именно обострения сепаратистских дискуссий на фоне улучшения финансовых перспектив Гренландии после предложения Трампа.

"В последние годы правительство Дании усилило свое влияние на Гренландию с целью блокирования китайских инвестиций, опасаясь потенциальной зависимости Гренландии от Китая. Вмешательство Дании вызвало трения с гренландскими лидерами, которые назвали это неоколониализмом. <...> Идет дискуссия в Гренландии о стоимости независимости и о том, как за нее платить, — заявил Расмус Кьергаард Расмуссен, эксперт по вопросам Гренландии и Арктики в Университете Роскилле в Дании. — Либо они продают много рыбы, находят нефть, уран или другие полезные ископаемые и облагают их налогом. Либо они находят новую Данию, нового спонсора для покрытия 740 миллионов долларов. Этим спонсором могут быть Соединенные Штаты <…>". Он добавил, что, хотя американское спонсорство маловероятно, даже обсуждение этого могло бы помочь жителям Гренландии выяснить для себя, где они могут найти замену миллионам, присылаемым из Дании каждый год".

История американских успехов на Украине наглядно показывает, что брать на содержание всех жителей Гренландии нет необходимости. Датский эксперт крайне наивен, считая, что реальное понимание экономических последствий потери датских субсидий (и доступа к датскому и европейскому рынку сбыта) хоть сколь-нибудь серьезно повлияет на судьбы Гренландии. Вашингтону будет достаточно просто взять на содержание лидеров гренландских сепаратистов, оказать им информационную поддержку через свои СМИ и НКО и срочно "найти" нарушения права человека, которые совершает "кровавый копенгагенский режим и его марионетки". Дальше — дело техники.