Режиссер "Джона Уика" поможет доснять фильм "Хищные птицы"

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американский режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный работой над фильмами "Джон Уик", поможет доснять фильм "Хищные птицы" студии DC, сообщает THR.
Warner Bros. и DC Films пригласили кинематографиста, чтобы он вместе с режиссером картины Кэти Ян, создал несколько сцен для фильма. Скорее всего, экстремальных или боевых. Команда каскадеров Стахелски работает над "Хищными птицами" с самого начала проекта.
Фильм должен выйти в феврале 2020 года. Главные роли исполнят: Марго Робби (Харли Квинн), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт-Белл (Черная Канарейка), Юэн Макгрегор (Черная Маска) и другие.
Харли Квинн собирает героинь Готэма, чтобы противостоять суперзлодею Черной Маске.