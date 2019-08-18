Режиссер "Джона Уика" поможет доснять фильм "Хищные птицы"

Warner Bros. и DC Films пригласили кинематографиста, чтобы он вместе с режиссером картины Кэти Ян, создал несколько сцен для фильма. Скорее всего, экстремальных или боевых. Команда каскадеров Стахелски работает над "Хищными птицами" с самого начала проекта.