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РИА Новости
Культура

Танцуйте, глупцы! Как проходит музыкальный фестиваль Alfa Future People

08:00 18.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка танцует на фестивале музыки в Нижегородской области
Девушка танцует на фестивале музыки в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Н.НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Девушки с блестками на лицах и парни в шапочках для душа танцуют, обнимаются, а еще скользят по грязи, как на лыжах, — в мокром поле под Нижним Новгородом проходит Alfa Future People. Почему дождь — лучшее, что могло произойти с фестивалем, зачем сидеть посреди лужи на стуле и при чем здесь The Prodigy — в материале РИА Новости.

Мечты о грязи

"Танцуешь под дождем в толпе под классную музыку, смотришь вверх, а там, на низком небе, — отблески светомузыки. И так легко и хорошо, и забываешь, что тебе уже почти 30 лет и кредит за машину еще не погашен, — говорит Александр из Саратова у сцены драм-н-дейс (жанр электронной музыки, особенно популярный в начале нулевых).
Все-таки те, кто ехал на фестиваль, знали, на что шли, — при всем скептическом отношении к прогнозам погоды, все возможные ресурсы были единогласны: тотальные дождевые тучи, температура воздуха ночью — 14 градусов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Девушка с зонтом на фестивале в Нижегородской области

Девушка с зонтом на фестивале в Нижегородской области.
1 из 3

Девушка с зонтом на фестивале в Нижегородской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители под дождем
Посетители под дождем
2 из 3
Посетители под дождем
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКофейня на территории проведения фестиваля
Кофейня на территории проведения фестиваля
3 из 3
Кофейня на территории проведения фестиваля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 3

Девушка с зонтом на фестивале в Нижегородской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 3
Посетители под дождем
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 3
Кофейня на территории проведения фестиваля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жители поселка Большое Козино к стандартным предложениям (душ, баня и даже аренда летней кухни для ночлега чуть ли не за 30 тысяч за ночь) добавили дождевики и резиновые сапоги. Цены всего в два раза выше, чем в магазинах Нижнего. Это же стихия - грешно на ней наживаться.
Только редкие оптимисты в тапках доходят до третьего кордона досмотра, большинство ломается уже на первом, разворачивается назад и носится по окрестностям в увлекательном квесте — найди сапоги своего размера.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа одном из танцполов фестиваля
На одном из танцполов фестиваля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На одном из танцполов фестиваля
Упакованные в полиэтилен и обутые в резину меломаны сначала робко знакомятся с лужами на территории, преодолевают водное препятствие, аккуратно ступая, оглядываясь друг на друга — это я ж не ради удовольствия нарушаю запрет из детства: "Не ходи по лужам!". Уже через час они же будут скользить по грязи консистенции заварного крема как на лыжах, падать и даже не отряхиваться. "Мам, дождевик спасает от пятен. Да, хорошо, я сам все постираю".

Гостиница "Космос" в поле

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавная сцена
Главная сцена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главная сцена
"Музыку фестиваля слышно и в поселке, но ее не разобрать — просто гул стоит, — объясняет местная жительница Мария. — Я вот и решила прийти посмотреть, билеты для нас дорогие, но если идти вдоль забора, то все видно, и главное — слышно".
По ее словам, гости фестиваля, который в этом году проходит в шестой раз, ведут себя хорошо — миролюбиво и даже интеллигентно. Правда, вот в прошлом году какие-то участники, видимо, решили сэкономить на плате за установку палатки на территории, попытались натянуть свою у нее в палисаднике и потоптали цветы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля
Участники фестиваля
1 из 4
Участники фестиваля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГости делают селфи на фестивале
Гости делают селфи на фестивале
2 из 4
Гости делают селфи на фестивале
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Alfa Future People
Участники Alfa Future People
3 из 4
Участники Alfa Future People
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Салют на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области

Фестиваль Alfa Future People
4 из 4

Салют на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 4
Участники фестиваля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 4
Гости делают селфи на фестивале
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 4
Участники Alfa Future People
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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4 из 4

Салют на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В этом году, считает Мария, палаточный городок совсем небольшой, что и понятно — кому охота в холодной воде в палатке плавать. Но гостей на Alfa Future People почти столько же, как и в 2018-м. Многие специально приехали на выступление Лироя Торнхилла — одного из основателей группы The Prodigy. Хоть "Смэк май бич ап", кажется, не звучало, но имя, а точнее, название коллектива, будоражило и снова отсылало кого к детству, кого к молодости.
"Не знаешь, кто сейчас играет? Не Лирой?" — самый частый вопрос около главной сцены, которая походила на уменьшенную копию московской гостиницы "Космос" с огнедышащими соплами по верхнему краю.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФестиваль Alfa Future People
Фестиваль Alfa Future People
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фестиваль Alfa Future People
Хотя и другие пять площадок не пустовали. На каждой был своего рода флешмоб, который мог бы забавно выглядеть с высоты. Танцуют только на четко выверенных прямоугольниках у сцен, а сделав шаг за их пределы, лишь покачиваются в такт. Правильно: дело в настиле, стоя в жидкой грязи, безопаснее двигать одними плечами. Хотя какой-то парень, решив, видимо, стать волонтером на разогреве, кричал: "Танцуйте, глупцы".

"Шучу, сейчас вторник"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГостья Alfa Future People
Гостья Alfa Future People
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Гостья Alfa Future People
То, чего так ждали, случилось — дождь закончился. Капюшоны сняли, дождевики попрятали. Стало понятно, кто тут барышня со скулами в глиттере (разноцветные декоративные блестки), кто приехал в недешевом костюме космонавта, а кто немаркие треники надел.
Теперь можно и поесть, уткнувшись в телефон, есть же wi-fi, а инстаграм-то еще не в курсе, как нам всем здесь весело.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель в индейском головном уборе
Посетитель в индейском головном уборе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетитель в индейском головном уборе
Скрытые философы или подражатели "школьнику из болота" на стульях из фудкорта уселись прямо посреди большой лужи у главной сцены — местного озера. В стоячей воде (в темноте грязи не видно) отражались огни фейерверка: кадры для соцсетей — огонь! Но было немного грустно. И как-то неловко, что ли. Гости поглядывали друг на друга и слегка смущались.
Дождь в Большом Козино, похоже, усилил "фишку" фестиваля — смыл наносное и деланное. Но закончившись, вернул все на свои места. Получилось, как в меме с офисным работником, который сначала разбрасывает документы, а затем их собирает: "К черту все это!" — "Шучу, сейчас еще вторник, и мне это еще нужно". Ждем следующего года, когда хоть на три дня снова можно будет выбросить бессмысленные бумажки.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница в костюме единорога
Посетительница в костюме единорога
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетительница в костюме единорога
РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") — официальный информационный партнер фестиваля.
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Спортсмены и команды
Нижний Новгород
КультураAlfa Future PeopleThe Prodigy
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