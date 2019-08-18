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РИА Новости

Колониям Новой Земли нужна охрана. Судьба их обитателей тревожит ученых

08:00 18.08.2019 (обновлено: 09:57 18.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковБургомистр с птенцами в Национальном парке "Русская Арктика". Архипелаг Новая земля
Бургомистр с птенцами в Национальном парке Русская Арктика. Архипелаг Новая земля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На архипелаге Новая Земля находятся крупнейшие в Арктике и Евразии колонии перелетных птиц. Им угрожают глобальное потепление и промышленность. Как спасти популяцию пернатых, РИА Новости рассказала орнитолог Ирина Покровская, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

Между ядерным оружием и природой

В 1990-е годы на Южном острове архипелага Новая Земля открыли Павловское месторождение полиметаллических руд, богатое свинцом, цинком, серебром. Добывать полезные ископаемые планируют карьерным способом, а для переработки либо построят фабрику на суше, либо поставят обогатительное оборудование на барже в губе Безымянная. Там же будут строить порт.
Это самое северное месторождение в России. Освоить его невероятно сложно технологически и экономически. Немаловажно и то, что Новая Земля — ключевой элемент экосистем Баренцева и Карского морей.
Архипелаг омывает ветка Гольфстрима — теплого атлантического течения. Там гнездится очень много птиц. После Второй мировой войны на Южном острове, где самые крупные колонии пернатых, открыли заповедник. Но через пять лет закрыли. А с 1954 года здесь был ядерный полигон. Только в 2009 году на Новой Земле вновь появилась охраняемая территория — национальный парк "Русская Арктика" на Северном острове.
© Все об архипелаге Новая ЗемляКарта архипелага Новая Земля
Карта архипелага Новая Земля
© Все об архипелаге Новая Земля
Карта архипелага Новая Земля

Промышленность идет на север

В советское время Новую Землю активно исследовали: основали полярную станцию, военные базы. Ученые, изучавшие местную флору и фауну, проводили полевые сезоны каждый год, работали без перерыва.
В 1990-х биологи лишились такой возможности. Особенно сложно орнитологам. Учитывая, что на Новой Земле находятся крупнейшие колонии в Палеарктике (так называют обширный регион, включающий в себя Арктику, Азию и север Африки), наблюдения здесь нужно вести постоянно. Но сейчас доступны только крайние южная и северная оконечности архипелага.
"Одна из самых чувствительных проблем — строительство порта на Южном острове в губе Безымянная, прямо на месте крупнейшего птичьего базара. Именно здесь с 1946 по 1951 год был филиал Кандалакшского заповедника, тут работали ученые, заложившие основы морской орнитологии. Это должно быть охраняемой территорией", — говорит Ирина Покровская.
Она изучает арктических птиц и причины изменения их образа жизни. По ее словам, при строительстве порта часть колонии птиц погибнет, но часть можно спасти, если сделать там заповедник. Ирина Покровская с коллегами участвовала в научной экспертизе проекта нового порта, предложения по доработке они направили в соответствующие структуры.
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАНЧайка моевка с птичьего базара, Новая Земля
Чайка моевка с птичьего базара, Новая Земля
1 из 8
Чайка моевка с птичьего базара, Новая Земля
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАНЛежбища моржей на Новой земле
Лежбища моржей на Новой земле
2 из 8
Лежбища моржей на Новой земле
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАНАтлантический чистик, северо-восток Новой Земли, мыс Желания, август 2013
Атлантический чистик, северо-восток Новой Земли, мыс Желания, август 2013
3 из 8
Атлантический чистик, северо-восток Новой Земли, мыс Желания, август 2013
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАНПтенец бургомистра — крупной арктической чайки, птичий базар на Оранских островах, север Новой Земли, август 2013
Птенец бургомистра — крупной арктической чайки, птичий базар на Оранских островах, север Новой Земли, август 2013
4 из 8
Птенец бургомистра — крупной арктической чайки, птичий базар на Оранских островах, север Новой Земли, август 2013
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАНТолстоклювая кайра гнездиться на Новой Земле в большом количестве. Она — ключевое звено экосистемы Баренцева моря. Остров Гемскерк, северо-восток Новой Земли, июль 2014
Толстоклювая кайра гнездиться на Новой Земле в большом количестве. Она — ключевое звено экосистемы Баренцева моря
5 из 8
Толстоклювая кайра гнездиться на Новой Земле в большом количестве. Она — ключевое звено экосистемы Баренцева моря. Остров Гемскерк, северо-восток Новой Земли, июль 2014
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАННерпа
Нерпа
6 из 8
Нерпа
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАНФронтальная часть ледника Витте, одного из трех крупнейших на Северном острове
Фронтальная часть ледника Витте
7 из 8
Фронтальная часть ледника Витте, одного из трех крупнейших на Северном острове
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАНПрибрежная арктическая пустыня цветет весной
Прибрежная арктическая пустыня цветет весной
8 из 8
Прибрежная арктическая пустыня цветет весной
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН
1 из 8
Чайка моевка с птичьего базара, Новая Земля
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
2 из 8
Лежбища моржей на Новой земле
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
3 из 8
Атлантический чистик, северо-восток Новой Земли, мыс Желания, август 2013
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
4 из 8
Птенец бургомистра — крупной арктической чайки, птичий базар на Оранских островах, север Новой Земли, август 2013
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
5 из 8
Толстоклювая кайра гнездиться на Новой Земле в большом количестве. Она — ключевое звено экосистемы Баренцева моря. Остров Гемскерк, северо-восток Новой Земли, июль 2014
© Фото : И.В. Покровская, ИГ РАН
6 из 8
Нерпа
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН
7 из 8
Фронтальная часть ледника Витте, одного из трех крупнейших на Северном острове
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН
8 из 8
Прибрежная арктическая пустыня цветет весной
© Фото : А.Григорьев, В.Кузьмин, А.Федоров, А.Храпко / Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН

Кайра требует внимания

В начале 2000-х норвежские ученые забили тревогу: на Шпицбергене сократилась популяция толстоклювой кайры. Ее включили в национальную Красную книгу и список Международного союза охраны природы, запустили очень затратный проект по наблюдению со спутников.
"Сведений о том, где кайра зимует, очень мало. Единственные данные получены в губе Безымянная, когда там был заповедник. За три полевых сезона ученые очень малым коллективом на чистом энтузиазме окольцевали 56 тысяч птиц", — рассказывает Покровская.
Толстоклювая кайра — ключевое звено в экосистеме Баренцева моря. Дело в том, что это хищник, который регулирует численность морской рыбы и выступает фактором естественного отбора. Благодаря многочисленности кайра отлично справляется с этой задачей. Если популяция критически уменьшится, вся возглавляемая этой птицей пищевая цепочка нарушится.
Российские ученые участвуют в норвежском проекте. Единственная точка наблюдения находится на крайнем юге архипелага. Между тем половина популяции кайр Баренцева моря обитает в районе ядерного полигона, который, по понятным причинам, для гражданских ученых недоступен.
"Это циркумполярный вид, он живет по всему Северному Ледовитому океану. Кое-где его численность стабильна или даже растет, но в целом ситуация тревожная", — констатирует ученый.
Новая Земля. 2016.
9 июля 2018, 17:46РИА Новости
Росатом начал инженерные изыскания на месте будущего порта на Новой Земле

Индикатор изменения климата

Кайры не считаются видом, который нужно специально охранять. Но на Новой Земле обитают и краснокнижные виды, например гусь пискулька, малый лебедь.
"При составлении атласа распределения птиц берут данные каждые пять лет. А у нас последняя информация за 1994-1996 годы. Тогда российско-норвежская экспедиция провела на архипелаге три сезона", — продолжает Ирина Покровская.
Арктика — самый уязвимый регион на планете, очень чувствительный к глобальным изменениям климата. Среднегодовая температура там растет очень быстро, площадь морского льда — чрезвычайно важного элемента для стабильности климата — катастрофически сокращается. Все это сказывается на экосистемах.
"Я провела полевой сезон в 2013 году на острове Северный, в национальном парке "Русская Арктика". Сравнила свои данные по видам птиц с данными 1930-х и 1950-х годов, полученными двумя советскими орнитологами, и отметила присутствие теплолюбивых видов, которых там раньше не было", — приводит пример Покровская.
В 2016-2017 году ученые заметили там лебедя-шипуна — он зимует в России в парках в средней полосе, и раньше его на Новой Земле не видели. На Южном острове обитают только его северные аналоги, тундровые лебеди — малый и кликун.
Проблема в том, что у исследователей флоры и фауны практически нет систематических данных о Новой Земле. О том, как изменяются там экосистемы, они могут судить пока только по более южным территориям — острову Вайгач, Югорскому полуострову, где трансформации особенно заметны.
Талая вода прокладывает себе пусть в виде таких колодцев. Ещё в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом
12 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Мы теряем Шпицберген? Ученые назвали главную опасность для архипелага
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Институт географии РАНАрктикаРоссийская академия наукНовая ЗемляМоскваРоссияРИА Наука
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