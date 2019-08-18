Колониям Новой Земли нужна охрана. Судьба их обитателей тревожит ученых

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На архипелаге Новая Земля находятся крупнейшие в Арктике и Евразии колонии перелетных птиц. Им угрожают глобальное потепление и промышленность. Как спасти популяцию пернатых, РИА Новости рассказала орнитолог Ирина Покровская, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

Между ядерным оружием и природой

В 1990-е годы на Южном острове архипелага Новая Земля открыли Павловское месторождение полиметаллических руд, богатое свинцом, цинком, серебром. Добывать полезные ископаемые планируют карьерным способом, а для переработки либо построят фабрику на суше, либо поставят обогатительное оборудование на барже в губе Безымянная. Там же будут строить порт.

Это самое северное месторождение в России. Освоить его невероятно сложно технологически и экономически. Немаловажно и то, что Новая Земля — ключевой элемент экосистем Баренцева и Карского морей.

Архипелаг омывает ветка Гольфстрима — теплого атлантического течения. Там гнездится очень много птиц. После Второй мировой войны на Южном острове, где самые крупные колонии пернатых, открыли заповедник. Но через пять лет закрыли. А с 1954 года здесь был ядерный полигон. Только в 2009 году на Новой Земле вновь появилась охраняемая территория — национальный парк "Русская Арктика" на Северном острове.

Промышленность идет на север

В советское время Новую Землю активно исследовали: основали полярную станцию, военные базы. Ученые, изучавшие местную флору и фауну, проводили полевые сезоны каждый год, работали без перерыва.

В 1990-х биологи лишились такой возможности. Особенно сложно орнитологам. Учитывая, что на Новой Земле находятся крупнейшие колонии в Палеарктике (так называют обширный регион, включающий в себя Арктику, Азию и север Африки), наблюдения здесь нужно вести постоянно. Но сейчас доступны только крайние южная и северная оконечности архипелага.

"Одна из самых чувствительных проблем — строительство порта на Южном острове в губе Безымянная, прямо на месте крупнейшего птичьего базара. Именно здесь с 1946 по 1951 год был филиал Кандалакшского заповедника, тут работали ученые, заложившие основы морской орнитологии. Это должно быть охраняемой территорией", — говорит Ирина Покровская.

Она изучает арктических птиц и причины изменения их образа жизни. По ее словам, при строительстве порта часть колонии птиц погибнет, но часть можно спасти, если сделать там заповедник. Ирина Покровская с коллегами участвовала в научной экспертизе проекта нового порта, предложения по доработке они направили в соответствующие структуры.

Кайра требует внимания

В начале 2000-х норвежские ученые забили тревогу: на Шпицбергене сократилась популяция толстоклювой кайры. Ее включили в национальную Красную книгу и список Международного союза охраны природы, запустили очень затратный проект по наблюдению со спутников.

"Сведений о том, где кайра зимует, очень мало. Единственные данные получены в губе Безымянная, когда там был заповедник. За три полевых сезона ученые очень малым коллективом на чистом энтузиазме окольцевали 56 тысяч птиц", — рассказывает Покровская.

Толстоклювая кайра — ключевое звено в экосистеме Баренцева моря. Дело в том, что это хищник, который регулирует численность морской рыбы и выступает фактором естественного отбора. Благодаря многочисленности кайра отлично справляется с этой задачей. Если популяция критически уменьшится, вся возглавляемая этой птицей пищевая цепочка нарушится.

Российские ученые участвуют в норвежском проекте. Единственная точка наблюдения находится на крайнем юге архипелага. Между тем половина популяции кайр Баренцева моря обитает в районе ядерного полигона, который, по понятным причинам, для гражданских ученых недоступен.

"Это циркумполярный вид, он живет по всему Северному Ледовитому океану. Кое-где его численность стабильна или даже растет, но в целом ситуация тревожная", — констатирует ученый.

Индикатор изменения климата

Кайры не считаются видом, который нужно специально охранять. Но на Новой Земле обитают и краснокнижные виды, например гусь пискулька, малый лебедь.

"При составлении атласа распределения птиц берут данные каждые пять лет. А у нас последняя информация за 1994-1996 годы. Тогда российско-норвежская экспедиция провела на архипелаге три сезона", — продолжает Ирина Покровская.

Арктика — самый уязвимый регион на планете, очень чувствительный к глобальным изменениям климата. Среднегодовая температура там растет очень быстро, площадь морского льда — чрезвычайно важного элемента для стабильности климата — катастрофически сокращается. Все это сказывается на экосистемах.

"Я провела полевой сезон в 2013 году на острове Северный, в национальном парке "Русская Арктика". Сравнила свои данные по видам птиц с данными 1930-х и 1950-х годов, полученными двумя советскими орнитологами, и отметила присутствие теплолюбивых видов, которых там раньше не было", — приводит пример Покровская.

В 2016-2017 году ученые заметили там лебедя-шипуна — он зимует в России в парках в средней полосе, и раньше его на Новой Земле не видели. На Южном острове обитают только его северные аналоги, тундровые лебеди — малый и кликун.