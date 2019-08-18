Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре

В десятку вошли крымские города Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

По данным сервиса, туристы с детьми бронируют в сентябре жилье на море на период от 10 до 13 ночей и тратят на аренду в среднем от двух до трех с половиной тысяч рублей в сутки.