Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Семь крымских городов и три кубанских вошли в число самых популярных курортов для отдыха с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг составлен на основе анализа данных об оплаченном бронировании жилья туристами с детьми, собирающимися отдыхать в сентябре.
В десятку вошли крымские города Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.
По данным сервиса, туристы с детьми бронируют в сентябре жилье на море на период от 10 до 13 ночей и тратят на аренду в среднем от двух до трех с половиной тысяч рублей в сутки.
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