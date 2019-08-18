Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ). РИА Новости рассказывает об основных вариантах на данный момент и предлагает читателям проголосовать за самый правильный.

Нефть всему голова

С 2017 года в России действует бюджетное правило, по которому все сверхдоходы, полученные от продажи российской нефти, переводятся в валюту и складываются в ФНБ. Изначально цена отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, каждый год она индексируется на два процента, то есть сейчас это 41,6 доллара.

Тратить можно только ликвидную часть Фонда, то есть объем, превышающий семь процентов ВВП страны. Эти "излишки" Минфин по закону может направить на цели, связанные с финансированием роста экономики страны. В начале лета аналитики ведомства предполагали, что необходимый порог будет достигнут к концу текущего года, однако на деле это может случиться и раньше.

За июль объем ФНБ увеличился вдвое, составив почти 7,9 триллиона рублей (или 124 миллиарда долларов), тем самым достигнув отметки в 7,2 процента ВВП. Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Куда конкретно направить эти деньги — большой вопрос, который будет активно обсуждаться этой осенью. И пока правительственные чиновники и представители крупного бизнеса формируют свои предложения, Банк России предлагает просто повысить семипроцентный порог ликвидности, чтобы дополнительные траты бюджетных денег не привели к росту инфляции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что, прежде чем тратить деньги из ФНБ, нужно сопоставить планку в семь процентов ВВП с существующими экономическими рисками. Ведь этот порог был определен еще в 2017 году, а с тех пор многое изменилось не только в российской, но и мировой экономике.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева уточнила, что регулятору необходимо понимать, как повлияют траты из ФНБ на макроэкономическую ситуацию в стране. Такое пристальное внимание Банка России к этой теме может быть связано с курсом на смягчение денежно-кредитной политики за счет постепенного снижения ключевой ставки. Отметим, что очередные шаги в этом направлении будут зависеть от того, превысит ли рост цен в стране целевой показатель в четыре процента за год.

Кредитование экспорта

Одна из ключевых идей Минфина — направить часть излишков ФНБ на кредитование российского экспорта. Суть предложения в том, чтобы выдавать эти средства взаймы зарубежным партнерам на покупку отечественных товаров. Однако в Госдуме в конце июля заявили, что соответствующее решение должно быть согласовано со Счетной палатой и ЦБ.

В результате поправка в законодательство не была принята, поскольку Минфин согласовал ее только с ведомством Алексея Кудрина. А Ксения Юдаева из Банка России заявила, что у регулятора все еще недостаточно конкретной информации на этот счет.

Осенью Минфин планирует внести эту поправку уже в виде отдельного законопроекта. Представители министерства рассчитывают, что экспортные кредиты будут предоставляться покупателям вооружения, кораблей, гражданских самолетов и продукции тяжелого машиностроения. Еще этими деньгами хотят кредитовать строительство российских АЭС за рубежом.

Одновременно в отношении потенциальных заемщиков будут установлены требования к их кредитным рейтингам. Кроме того, они будут обязаны внести эти кредиты в свой бюджет (условие, гарантирующее их выплату), а также не иметь неурегулированных коммерческих споров с Россией.

Новый промышленный кластер

Среди частных предложений об инвестициях средств ФНБ — проект создания мощного комплекса по сжижению природного газа и крупнейшего в России газохимического предприятия "Газпрома" в Усть-Луге. В общей сложности заводы рассчитаны на ежегодное производство 13 миллионов тонн СПГ, 19 миллиардов кубометров метана и более двух миллионов тонн различных сжиженных углеводородных газов.

Кроме того, перерабатывающие мощности будут выпускать до трех миллионов тонн этилена и такой же объем базовых полимеров. Это позволит "Газпрому" перейти на следующий уровень производственной цепочки и поставлять на внешний рынок не просто сырье, а уже переработанный готовый продукт, извлекая дополнительную прибыль, в том числе для бюджета страны.

В конце июня председатель правления газового монополиста Алексей Миллер направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность дофинансирования Внешэкономбанка из ФНБ с целью кредитования этих проектов.

Тогда же глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Андрей Иванов говорили, что средства ФНБ действительно могут задействовать в строительстве нового газопромышленного кластера. Но окончательное решение примут по результатам согласования параметров проектов, которые можно финансировать через средства Фонда.

Разведка боем

Часть средств из ФНБ хочет получить и "Росгеология". Ее глава Сергей Горьков уверен, что, раз Фонд сформирован из прибыли от продажи отечественных ресурсов, логично было бы потратить часть его средств на поиск новых месторождений полезных ископаемых.

Горьков отмечает, что в России сейчас очень сложно оценить экономически извлекаемые запасы полезных ископаемых, поскольку даже если они есть физически, это не значит, что все они расположены там, где их можно добыть. Поэтому страна нуждается в формировании запаса ликвидных категорий ресурсов, которые можно быстро вовлечь в экономический оборот.

Оценивая объем затрат, необходимых для восполнения минерально-сырьевой базы России, Горьков приводит цифру в 100 миллиардов рублей в течение трех лет. Сейчас государство выделяет на эти цели порядка 30 миллиардов в год. При этом глава "Росгеологии" заявляет о готовности компании инвестировать в эту задачу 50 на 50 с государством.

Красота требует средств

Свой вариант Дмитрию Медведеву предложил и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он считает, что средства ФНБ нужно направить на обновление общественного транспорта.

Это станет частью масштабного проекта ВЭБ по развитию инфраструктуры в ста городах, среди которых — Архангельск, Владивосток, Калининград, Махачкала, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Челябинск.

В ВЭБ уверяют, что компания занимается исключительно проектами, основанными на принципе возвратности капитала. В частности, это касается создания современных транспортных систем.

При этом вице-премьер Виталий Мутко выразил мнение, что "при всем уважении к благоустройству" ежегодно на эти цели выделяется 40 миллиардов рублей из федерального бюджета, и еще от 20 до 25 миллиардов — из региональных.

"Нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 миллиардов рублей мы тратим на инженерную подготовку территорий", — считает Мутко.