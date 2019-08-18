Что на столе, то и на языке. Откуда в нашей речи блины, калачи и караваи

28

Как это по-русски Что на столе, то и на языке. Откуда в нашей речи блины, калачи и караваи

"Крошить батон", "выделывать кренделя", "подбирать крошки". Русский человек требует "хлеба и зрелищ", и тот самый хлеб у него не только на столе, но и на языке. Вот такие пироги. Разбираемся, как на Руси "доходили до ручки" и при чем тут, блин, калач.