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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Что на столе, то и на языке. Откуда в нашей речи блины, калачи и караваи

12:00 18.08.2019
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Как это по-русски
Что на столе, то и на языке. Откуда в нашей речи блины, калачи и караваи
Вчера, 12:00
"Крошить батон", "выделывать кренделя", "подбирать крошки". Русский человек требует "хлеба и зрелищ", и тот самый хлеб у него не только на столе, но и на языке. Вот такие пироги. Разбираемся, как на Руси "доходили до ручки" и при чем тут, блин, калач.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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