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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

19 августа: Преображение Господне (Яблчный Спас)

10:00 18.08.2019
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Религиозные праздники 19 августа
Преображение Господне
Преображение буквально переводится с греческого как "превращение в другой вид" или "изменение формы". О том, как Иисус Христос взял с собой троих учеников, поднялся с ними на высокую гору, и там во время молитвы они увидели как Он преобразился, рассказывают трое из четырех евангелистов.
"Дух молитвы, сливаясь с Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову. Переизбыток сего света, не сдерживаясь в душе, пролился на тело, одежду и просиял в лице", — писал святитель Филарет Московский.
Озаренные необычайным светом апостолы испытали такое блаженство, какого они до тех пор не знали. Так, в преддверии своих страданий, распятия и воскресения, Христос готовил учеников к пониманию истинного смысла событий, свидетелями и участниками которых им вскоре предстояло стать. Ведь они, хотя и считали его Мессией, все еще жили общееврейской надеждой, что Он станет земным царем Израиля, и меньше всего думали тогда об избавлении людей от греха и смерти и даровании им жизни вечной.
Праздновать Преображение Господне начали сперва в Палестине – в IV веке, когда мать императора Константина Великого императрица Елена построила на горе Фавор Преображенскую церковь. Первые письменные свидетельства существования этого праздника на Востоке христианского мира относятся к V веку, а к VIII веку он уже вошел в церковный канон.
На Западе общецерковным праздником Преображение стало лишь в 1456 году при папе Каликсте III, хотя во Франции и Испании его праздновали с VII века.
Хронология евангельских событий связывает его с распятием Спасителя, но предпасхальный Великий пост с его сосредоточенно-покаянным настроем плохо сочетался с внутренним смыслом праздника Преображения, и отсчет решено было вести от праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября), так же посвященного воспоминанию страстей Христовых. За сорок дней до него – 19 августа – и был установлен день праздника.
Обычай освящать в этот день "начатки плодов" восходит к Ветхому Завету, когда, по Закону Моисееву – "Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего" (Исх.23:19) – в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу приносили плоды нового урожая: злаки и виноград.
Первые христиане жертвовали их для совершения таинства Евхаристии. Но в христианстве освящение плодов в праздник Преображения обрело новый смысл. В Преображении Господь показал людям то новое благодатное состояние, которое обретет мир с Воскресением Христа. И освящение фруктов, которые своей сладостью напоминают о райском блаженстве и утешают обещанием возвращения к нему в новой, преображенной "жизни будущего века", напоминают о той духовной сладости, которую ощутили ученики Христа на Фаворе.
Конечно, "Царство Божие не пища и питие", а "правда и мир и радость в Духе Святом" (Рим. 14: 17), но человек всегда стремится к образному, видимому пониманию невидимых вещей. Да и нет у него иной возможности, ведь для "новых" вещей нужны и новые слова (Кор. 12: 4), за неимением которых приходится выражать духовные истины внешними, понятными обрядами и представление о будущем блаженстве Царства Божия передавать в образе сладких плодов.
В Иерусалиме на Преображение, естественно, освящали виноград. А там, где виноград не растет, его заменили яблоки. Отсюда и народное название праздника – Яблочный Спас.
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