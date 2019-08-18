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РИА Новости

Шапка горит. Какие военные технологии США увели у России

08:00 18.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в воровстве оборонных ноу-хау. В интервью "Голосу Америки" он заявил, что Москва якобы разрабатывает новые ракеты на основе технологий, похищенных у США. Никаких доказательств не привел. Однако американцы сами не раз пользовались чужими военными ноу-хау, в том числе советскими и российскими.

Корни F-35

Самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, созданные в СССР для авианесущих кораблей, во многом разделили участь большинства советских авианосцев. Если первый такой истребитель — Як-38 — сняли с вооружения в связи с высокой аварийностью и посредственными ТТХ, то перспективный Як-141 сгубило отсутствие финансирования. К концу 1991-го сотрудники ОКБ Яковлева предложили самолет иностранцам.
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкСверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141
В концерне Lockheed Martin откликнулись. Это дало машине путевку в жизнь, однако американские ученые и конструкторы воспользовались шансом и "приватизировали" часть технической документации Як-141. Их нынешний истребитель пятого поколения F-35, точнее, его флотская модификация F-35B подозрительно похожа на советский самолет. Там та же комбинированная силовая установка — подъемно-маршевый двигатель и подъемный вентилятор. Многие авиационные эксперты отмечали, что поворотный вентилятор, отклоняемый на 95 градусов и обеспечивающий летательный аппарат вертикальной тягой, практически повторяет двигатель Як-141.

Украсть гидролокатор

В 2012-м в Великобритании опубликовали детали американо-британской сверхсекретной операции Barmaid, в ходе которой подводная лодка королевских ВМС HMS Conqueror похитила новейшую советскую гидроакустическую станцию.
Британская субмарина в Баренцевом море пристроилась в корму разведывательному судну ВМФ СССР, замаскированному под польский траулер, и перерезала буксировочный трос специальным резаком. Чтобы не возникло подозрений и повода для возмущения, это устройство действовало очень хитрым способом. Срез выглядел так, словно трос перетерся сам. Прихватив гидроакустическую станцию, лодка незаметно скрылась в глубине.
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Когда Conqueror добралась до базы, гидролокатор погрузили в самолет и доставили в США. Там его разобрали до винтика и тщательно изучили. Полученную информацию американцы использовали для разработки мер противодействия новейшим советским ГАС, а также для собственных гидролокаторов. Вся операция оставалась строго засекреченной на протяжении 30 лет. Ее предали огласке лишь в 2012-м в книге "Секреты Conqueror: не рассказанная история самой известной британской подлодки".

Скопировать пулеметы

В октябре 2018-го Главное управление войск специального назначения (SOCOM) Пентагона объявило конкурс на создание точных копий российской "стрелковки". Речь шла о пулеметах ПКМ калибра 7,62 миллиметра и НСВ "Утес" калибра 12,7 миллиметра.
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 "Утес" во время учений
Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время учений
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 "Утес" во время учений
SOCOM предложило гранты тем, кто сможет раскрыть и улучшить российскую технологию. Одно из условий — чертежи производители добывают сами. Но изготавливать пулеметы нужно в США и только из американских деталей и материалов.
"Ростех" предложил американцам официально обратиться в "Рособоронэкспорт" и обсудить вопрос приобретения ноу-хау. В противном случае, подчеркнули в ведомстве, речь будет идти о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве.
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил России во время учений вооруженных сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил России во время учений вооруженных сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Эксперты полагают, что американцы собираются поставлять изготовленные по российским чертежам пулеметы союзникам на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, это оружие пригодится и для спецназа, часто действующего в отрыве от основных сил. Снабжать боеприпасами в таких условиях практически невозможно. Другое дело, если разведывательно-диверсионная группа взяла с собой на задание "стволы", совместимые по патрону с оружием противника.

В погоне за лучшим

Советские и российские катапультные кресла семейства К-36ДМ, разработанные в НПП "Звезда", по праву считаются одними из лучших и самых надежных в мире. Они позволяют мгновенно покидать аварийную машину из любого положения в пространстве, на скоростях от нуля до сверхзвука, на высотах до 25 километров.
Этими катапультными креслами оборудованы российские истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, бомбардировщики Су-24, Су-34, Ту-160 и другие машины. Восьмого июня 1989-го благодаря К-36ДМ спасся известный летчик-испытатель Анатолий Квочура, когда его МиГ-29 завалился на бок и начал падать. Он катапультировался на высоте всего 80 метров при движении самолета под углом 90 градусов к земле и благополучно приземлился, отделавшись лишь легкими ушибами.
© РИА Новости / Алексей ФедосеевКатапультное кресло К-36ДМ
Катапультное кресло К-36ДМ
© РИА Новости / Алексей Федосеев
Катапультное кресло К-36ДМ
Инцидент вызвал в Пентагоне острый интерес к этому катапультному креслу. В 1993-м ведущая научно-исследовательская лаборатория ВВС США Armstrong Laboratory опубликовала 424-страничный доклад о К-36ДМ. В документе прямо говорилось, что советская разработка на голову превосходит американские аналоги.
В середине 90-х на НПП "Звезда" побывала делегация из Вашингтона. Заокеанские специалисты наблюдали за испытаниями катапультного кресла и оценивали перспективы адаптации К-36ДМ для нужд американской авиации. От закупки все же отказались, сославшись на особенности законодательства США. Однако в последующих модификациях катапультного кресла ACES-2 применены многие технологические ноу-хау К-36ДМ.
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Джон БолтонВВС СШАМиГ-29Су-24Су-27Министерство обороны СШАРособоронэкспортБезопасность
Популярные комментарии
"...его флотская модификация F-35B подозрительно похожа на советский самолет." А если без всяких подозрений? Мало ли что на что похоже. У Советскогго Союза 20-30 гг. почти вся военная техника была, это копии немецкой, французской и американской.
18 августа, 08:33
Ston Krik
8100173
Ты ещё колесо вспомни!))
18 августа, 09:03
патриот бывший
3060002
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