Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. При столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Тульской области пострадали 12 человек, уточняется на сайте регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем KIA в Тульской области, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали.

"В ДТП пострадали 12 человек... Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное.