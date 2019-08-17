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РИА Новости

Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

23:57 17.08.2019
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© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
На месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. При столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Тульской области пострадали 12 человек, уточняется на сайте регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем KIA в Тульской области, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали.
"В ДТП пострадали 12 человек... Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное.
По предварительным данным полиции, ДТП произошло в субботу на автодороге "Лапотково-Ефремов" в Тепло-Огаревском районе Тульской области из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу.
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