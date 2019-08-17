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РИА Новости

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

23:32 17.08.2019 (обновлено: 23:49 17.08.2019)
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© Фото : Fotolia/ PiLensPhotoЗнак запрета курения
Знак запрета курения
© Фото : Fotolia/ PiLensPhoto
МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям бороться с курением сотрудников.
Ведомство опубликовало программу "Укрепление здоровья работающих", в которой предложило оценить ущерб перекуров на работу, и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений.
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Так, например, Минздрав рекомендовал определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перерывов для курения.
Места для курения в программе предлагается заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах работодателям посоветовали размещать тарелки с яблоками.
Кроме того, Минздрав предложил полностью запретить курение на территории предприятий, а в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения.
В пресс-службе министерства заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

"Хороши любые формы"

В Совфеде согласились с предложением Минздрава.
В частности, сенатор Валерий Рязанский заявил, что поддерживает любые методы борьбы с нездоровыми привычками.
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"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
При этом к вводу штрафных санкций за курение политик отнесся скептически.
"Для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора", - отметил он.
Рязанский также напомнил советскую практику поощрять некурящих сотрудников, которые не брали больничных и занимались спортом.
Бросить курить, а зачем?
31 мая, 11:00РИА Новости
Бросить курить, а зачем?
87291024259
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Благими намерениями проложена дорога в ад.
17 августа, 23:55
Николай Агафонов
3130109
Разумней сделать курение через медиа атрибутом праздника, как шампанское. Это будет противоречить вредной привычке как способу снятия стресса и снизит потребление в будние дни. 1 пачка в год это не одно и то же, что и 1 пачка в день. Впечатление такое, что борятся не за здоровье, а за то чтобы угодить кому-то.
18 августа, 01:01
Кузьмич
3103107
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