Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям бороться с курением сотрудников.
Ведомство опубликовало программу "Укрепление здоровья работающих", в которой предложило оценить ущерб перекуров на работу, и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений.
Так, например, Минздрав рекомендовал определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перерывов для курения.
Места для курения в программе предлагается заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах работодателям посоветовали размещать тарелки с яблоками.
Кроме того, Минздрав предложил полностью запретить курение на территории предприятий, а в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения.
В пресс-службе министерства заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.
"Хороши любые формы"
В Совфеде согласились с предложением Минздрава.
В частности, сенатор Валерий Рязанский заявил, что поддерживает любые методы борьбы с нездоровыми привычками.
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"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
При этом к вводу штрафных санкций за курение политик отнесся скептически.
"Для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора", - отметил он.
Рязанский также напомнил советскую практику поощрять некурящих сотрудников, которые не брали больничных и занимались спортом.
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