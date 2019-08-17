Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям бороться с курением сотрудников.

Ведомство опубликовало программу "Укрепление здоровья работающих", в которой предложило оценить ущерб перекуров на работу, и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений.

Так, например, Минздрав рекомендовал определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перерывов для курения.

Места для курения в программе предлагается заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах работодателям посоветовали размещать тарелки с яблоками.

Кроме того, Минздрав предложил полностью запретить курение на территории предприятий, а в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения.

В пресс-службе министерства заявили РБК , что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

"Хороши любые формы"

В Совфеде согласились с предложением Минздрава.

В частности, сенатор Валерий Рязанский заявил, что поддерживает любые методы борьбы с нездоровыми привычками.

"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами", - заявил он в комментарии телеканалу RT

При этом к вводу штрафных санкций за курение политик отнесся скептически.

"Для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора", - отметил он.