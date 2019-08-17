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РИА Новости

США приветствовали урегулирование в Судане

23:32 17.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США поздравляют граждан Судана с подписанием конституционной декларации и политического соглашения между оппозицией и военными, надеются на дальнейшие положительные шаги, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы воодушевлены этим первым шагом в создании переходного правительства под руководством гражданских лиц", - заявила Ортагус.
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"Мы ожидаем, что суверенный совет 19 августа будет приведен к присяге, а 20 августа будет назначен премьер-министр. США продолжат поддерживать народ Судана, который добивается создания правительства, защищающего права всех граждан Судана, и приведет к свободным и честным выборам", - добавила представитель госдепа.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
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Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями оппозиции. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. На подписании соглашения в субботу присутствовал также спецпредставитель США.
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