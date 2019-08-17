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РИА Новости

В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе

22:55 17.08.2019
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© AP Photo / UncreditedАвтомобили полиции и скорой помощи в Кабуле
Автомобили полиции и скорой помощи в Кабуле
© AP Photo / Uncredited
Автомобили полиции и скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Как заявил представитель МВД страны Нусрат Рахими, взрыв произошел в 22.40 по местному времени (21.10 мск). По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовали десятки человек.
По словам Рахими, пострадавших были доставлены в больницу, однако информация о числе жертв будет объявлена позже.
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