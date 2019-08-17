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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

22:15 17.08.2019 (обновлено: 22:40 17.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 32 раза обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
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"Шестнадцатого августа зафиксировано 32 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эль-Бурайдж, Халаса, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Дрдаш-Даг, Данджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Айн-Слеймо, Сандран, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия; Маканис-Эд-Дувайри, Мгарет-Марза, Суккория, Эс-Салихия провинции Идлиб", - сказал Бакин.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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