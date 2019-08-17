Россия зафиксировала 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 32 раза обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.