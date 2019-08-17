Россия зафиксировала 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки 32 раза обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"Шестнадцатого августа зафиксировано 32 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эль-Бурайдж, Халаса, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Дрдаш-Даг, Данджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Айн-Слеймо, Сандран, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия; Маканис-Эд-Дувайри, Мгарет-Марза, Суккория, Эс-Салихия провинции Идлиб", - сказал Бакин.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.