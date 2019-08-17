После ДТП с автобусом в Перми возбудили уголовное дело

МОСКВА/ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми, в котором пострадали 32 человека и погибла женщина, сообщается в субботу на сайте ГУМВД по Пермскому краю.

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе десять детей.