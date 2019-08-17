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РИА Новости

После ДТП с автобусом в Перми возбудили уголовное дело

22:40 17.08.2019
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Ника Мухина
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
МОСКВА/ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми, в котором пострадали 32 человека и погибла женщина, сообщается в субботу на сайте ГУМВД по Пермскому краю.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе десять детей.
"По признакам состава преступления предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Вчера, 20:15РИА Новости
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
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ДТП с автобусом в ПермиПермский крайПроисшествия
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