Лидер военного совета Судана станет главой высшего органа власти

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Руководителем суверенного совета Судана - высшего органа власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц станет глава военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, заявил телеканалу Руководителем суверенного совета Судана - высшего органа власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц станет глава военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, заявил телеканалу Sky News Arabia официальный представитель военных.

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.

"Генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан будет руководителем суверенного совета в первый период его работы. Также в него войдет его заместитель Мухаммад Хамдан Декло", - сказал спикер военного совета.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.