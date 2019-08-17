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РИА Новости
Новости Подмосковья

Финал хоккейного турнира OвиCup прошёл в Красногорске

21:53 17.08.2019
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© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиФинал хоккейного турнира OвиCup в Красногорске
Финал хоккейного турнира OвиCup в Красногорске
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин дали старт финальному матчу на турнире OвиCup в Красногорске.
Соревнование среди детских команд организовано при поддержке правительства Московской области, матч за первое место прошел на ледовой арене имени Владимира Петрова.
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"Этот дворец построен благодаря поддержке президента, идеологом проекта был легендарный хоккеист Владимир Петров. Мы во второй раз проводим "Кубок Александра Овечкина", в этом году здесь вдвое больше команд, которые приехали со всей страны. Мне очень приятно, что этот турнир становится традиционным, что Александр Овечкин проявляет большую заинтересованность в том, как все здесь организовано. Такие турниры, такая конкуренция дорогого стоят. Думаю и в дальнейшем ребята будут с удовольствием приезжать в Подмосковье и соревноваться", - приводит пресс-служба правительства Подмосковья слова Воробьева.
В турнире приняли участие 12 команд из 8 регионов - подмосковные "Витязь", "Атланты", "Химик", московские ЦСКА, "Спартак" и "Крылья Советов", "СКА Стрельна" из Санкт-Петербурга, челябинские "Белые медведи", ярославский "Локомотив", альметьевский "Нефтяник", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев". В их составе выступали ребята 2007 года рождения.
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиФинал хоккейного турнира OвиCup в Красногорске
Финал хоккейного турнира OвиCup в Красногорске
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Финал хоккейного турнира OвиCup в Красногорске
Андрей Воробьев и Александр Овечкин совместно с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, президентом федерации хоккея Московской области Валерием Каменским, двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира Борисом Михайловым поздравили юных игроков воскресенского "Химика" с бронзовыми медалями, а также пообщались с ребятами, занимающимися в Академии имени Владимира Петрова, и их родителями.
В финальном мачте встретились ЦСКА и "Салават Юлаев". Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу столичной команды. Победителям соревнований вручен главный кубок и приз от Федерации хоккея Московской области - микроавтобус на 15 мест. Все призеры получили хоккейную экипировку от Александра Овечкина, командам также переданы денежные сертификаты на приобретение оборудования для бросковой зоны от Федерации хоккея региона.
Кроме этого вручены специальные призы отдельным игрокам. Лучшим вратарем турнира стал Егор Рыбкин (Химик), лучшим нападающим – Никита Есипов (ЦСКА), лучшим защитником – Максим Трохалин (Салават Юлаев).
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