Прокуратура проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит транспортную компанию, автобус которой в субботу попал в ДТП в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе 10 детей.
По факту происшествия СУ СК России по Пермскому краю начало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
"Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании", - рассказали агентству в ведомстве.
По данным прокуратуры, в 2018 году в транспортной компании, обслуживающая данный маршрут, уже проводилась проверка. "Были выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность. Видимо, ситуация повторяется", - отметили в ведомстве.
Ранее в администрации Перми сообщили, что предварительной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия.
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