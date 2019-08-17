Прокуратура проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Перми

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019. Архивное фото

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит транспортную компанию, автобус которой в субботу попал в ДТП в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе 10 детей.

По факту происшествия СУ СК России по Пермскому краю начало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании", - рассказали агентству в ведомстве.

По данным прокуратуры, в 2018 году в транспортной компании, обслуживающая данный маршрут, уже проводилась проверка. "Были выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность. Видимо, ситуация повторяется", - отметили в ведомстве.