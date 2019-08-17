Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T21:53Z
https://ria.ru/20190817/1557602606.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155760/06/1557600600_0:180:960:720_1036x0_80_0_0_d25b7aaa499aacabfdc7a6ae7850481d.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Перми

21:53 17.08.2019
1127
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит транспортную компанию, автобус которой в субботу попал в ДТП в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе 10 детей.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 20:29РИА Новости
В Рязанской области один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями
По факту происшествия СУ СК России по Пермскому краю начало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
"Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании", - рассказали агентству в ведомстве.
По данным прокуратуры, в 2018 году в транспортной компании, обслуживающая данный маршрут, уже проводилась проверка. "Были выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность. Видимо, ситуация повторяется", - отметили в ведомстве.
Ранее в администрации Перми сообщили, что предварительной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
310302
Обсудить 0
Следственный комитет РФПермьПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
РИА
Новости
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал, чего "боится" Россия
Лента
новостей
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Мужчина сжимает пачку сигарет
В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе
На месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния