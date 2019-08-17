На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Многочисленные сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении обстрелов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Сигнал тревоги, предписывающий населению укрыться в бомбоубежищах, прозвучал спустя сутки после того, как военные сбили реактивный снаряд и нанесли ответные авиаудары по объектам палестинских боевиков.

"Сирены прозвучали в городе Сдероте, селении Ибим, киббуцах Гевим и Нир-Ам, а также колледже Сапир" - говорится в релизе.