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РИА Новости

На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги

21:19 17.08.2019 (обновлено: 07:35 18.08.2019)
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПоследствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг - РИА Новости. Многочисленные сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении обстрелов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Сигнал тревоги, предписывающий населению укрыться в бомбоубежищах, прозвучал спустя сутки после того, как военные сбили реактивный снаряд и нанесли ответные авиаудары по объектам палестинских боевиков.
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"Сирены прозвучали в городе Сдероте, селении Ибим, киббуцах Гевим и Нир-Ам, а также колледже Сапир" - говорится в релизе.
Вчерашний обмен ударами обошелся без пострадавших с обеих сторон.
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ПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Сами что-то взрывают, а виноваты соседи. Я когда служил, мы именно так и делали: взорвем гранату и передаём по связи: ой-вей, мы под обстрелом.
17 августа, 21:46
Naum Vygodsky
601095210
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