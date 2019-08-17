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РИА Новости

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

21:05 17.08.2019 (обновлено: 21:06 17.08.2019)
11058
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС изучил российское побережье Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в субботу утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону российских границ.
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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РоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Неа... Да и пускай летит... только вниз больше, и мелкими кусочками.
17 августа, 22:11
VVVlad Vby
3700002
А не пора ли устроить этим гаврикам небольшое вправление ума? Если мне не изменяет стеклорез, при потере ориентировки и невозможности возврата на точку старта у этих корыт срабатывает самоликвидатор.
17 августа, 21:14
VVVlad Vby
3310001
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