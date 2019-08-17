Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС изучил российское побережье Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС изучил российское побережье Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar

По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в субботу утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону российских границ.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 августа 2019 г.

Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.