Водитель попавшего в ДТП автобуса в Перми пройдет медосвидетельствование

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. По данным администрации города, в момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. По информации министерства здравоохранения региона, в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти тяжелое состояние).