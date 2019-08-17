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РИА Новости

Водитель попавшего в ДТП автобуса в Перми пройдет медосвидетельствование

20:47 17.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Водитель попавшего в ДТП пермского автобуса опрошен и отправлен на медосвидетельствование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. По данным администрации города, в момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. По информации министерства здравоохранения региона, в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 32 человека, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти тяжелое состояние).
"Водителя автобуса увезли с места происшествия и опросили, отправили на медицинское освидетельствование. Врачи должны скоро выдать акт", - рассказали агентству в МВД.
В полиции также добавили, что водитель автобуса получил травмы во время аварии.
Ранее в администрации Перми РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.
По факту происшествия СУ СК России по Пермскому краю начало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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