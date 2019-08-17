В Рязанской области один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

БРЯНСК, 17 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства столкновения пяти легковых автомобилей под Рязанью, в результате которого один человек погиб, восемь пострадали, рассказал РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.

По его данным, массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло в субботу.

"По предварительной информации, один человек погиб, восемь пострадали, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.