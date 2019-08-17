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РИА Новости

В Рязанской области один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

20:29 17.08.2019 (обновлено: 20:41 17.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 17 авг - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства столкновения пяти легковых автомобилей под Рязанью, в результате которого один человек погиб, восемь пострадали, рассказал РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.
По его данным, массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло в субботу.
"По предварительной информации, один человек погиб, восемь пострадали, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД, организовано реверсивное движение.
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6 августа, 09:04РИА Новости
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