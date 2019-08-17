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РИА Новости

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

19:30 17.08.2019
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© РИА Новости / Олег Смеречинский / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Сочи
Последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Олег Смеречинский
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Последствия ливней в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 17 авг - РИА Новости. Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе. В течение дня дождь идёт также в разных районах курорта. По данным властей, происшествий ливни не вызвали, но помощь спасателей понадобилась.
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"Три единицы техники МЧС России работают по откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несербская и участка автодороги в селе Веселое. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжается работа мониторинговых групп за контролем обстановки.
"Наблюдается подъем уровней рек в Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет", - говорится в сообщении.
В социальных сетях очевидцы ливня продолжают публиковать видео с затопленных низменных участках улиц и дорог: автомобили с трудом проезжают, наполовину в воде, люди плывут, вносимые потоками воды, как в реках. Также появились фотографии моря, в которое горные реки вынесли валежник.
С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.
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