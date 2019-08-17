Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

© Ника Мухина На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 32, среди них 10 детей, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. По данным администрации города, в момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек, погибли одна женщина.

"По состоянию на 20.20 (18.20 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении минздрава.

Ранее СК РФ сообщил о 19 пострадавших и одной погибшей.

В региональном минздраве уточнили, что пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, больницу им. Гринберга.​