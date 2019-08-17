Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T23:57Z
https://ria.ru/20190817/1557600289.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/04/1557600453_0:94:1000:657_1036x0_80_0_0_f9de562dd6983a5cc5c46618e2cf0f1f.jpg
РИА Новости

В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек

19:00 17.08.2019 (обновлено: 23:57 17.08.2019)
21911
© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
На месте ДТП в Тульской области. 17 августа 2019
© ГУ МЧС России по Тульской области
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Тульской области автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщил РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы УМВД по региону Сергей Сергейчев.
В результате аварии погиб один человек, еще двенадцать пострадали.
ДТП произошло на автодороге "Лапотково-Ефремов"в Тепло-Огаревском районе . По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.
Среди пострадавших есть десятилетняя девочка. Погибшим оказался водитель легкового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 17:58РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
630622420
Обсудить 2
УМВДТулаЛипецкТульская областьПроисшествия
Рекомендуем
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
РИА
Новости
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Лента
новостей
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Автомобиль скорой медицинской помощи
Очевидцы рассказали, как ребенок попал под колеса детского паровозика
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал, чего "боится" Россия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния