В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Тульской области автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщил РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы УМВД по региону Сергей Сергейчев.
В результате аварии погиб один человек, еще двенадцать пострадали.
ДТП произошло на автодороге "Лапотково-Ефремов"в Тепло-Огаревском районе . По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.
Среди пострадавших есть десятилетняя девочка. Погибшим оказался водитель легкового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции