Пострадавшие и семья погибшей в ДТП с автобусом в Перми получат помощь

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Пострадавшие и семья погибшей в ДТП с автобусом в Перми женщины получат помощь от властей города, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Перми.

В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. По данным мэрии Перми, из 59 человек, находившихся в автобусе, погибла одна женщина, еще 16 человек, включая четверых детей, пострадали.