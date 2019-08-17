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РИА Новости

В Перми временно отстранят от работы компанию, чей автобус попал в ДТП

18:26 17.08.2019 (обновлено: 19:03 17.08.2019)
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© Интернет-газета "Звезда"На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Интернет-газета "Звезда"
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отстранить от работы до окончания следствия транспортную компанию, чей автобус попал в ДТП, в котором погиб один человек, сообщили РИА Новости в администрации города.
В субботу около 17.00 (15.00 мск) на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. По данным мэрии Перми, из 59 человек, находившихся в автобусе, погибла одна женщина, еще 16 человек, включая четверых детей, пострадали.
Как уточнили РИА Новости в администрации Перми, попавший в ДТП автобус принадлежит ООО "Дизель". Городской департамент дорог и транспорта начал проверку в отношении компании-перевозчика - запросил объяснительные и видеоматериалы, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрута.
"Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование", - говорится в сообщении мэрии.
Ранее в СУСК России по Пермскому краю сообщили, что по факту ДТП следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 18:10РИА Новости
Попавший в ДТП в Перми автобус мог быть технически неисправен
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ДТП с автобусом в ПермиПермьПермский крайПроисшествия
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