В ЯНАО выбывшим из жилищной программы из-за возраста семьям дадут субсидию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Молодые семьи, выбывшие из жилищной программы из-за возраста, смогут получить субсидию, постановление об этом подписано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Молодые семьи, выбывшие с 1 января 2014 года из программы "Молодая семья" из-за возраста, смогут получить долгожданную субсидию. Постановление, корректирующее условия участия и направления использования социальной выплаты для тех, кому уже исполнилось 36 лет, подписано", - говорится в сообщении.

Теперь в программу смогут вернуться не только те, кто выбыл из очереди в 2019 году, но и те, кто не дождался субсидии в прошлые годы: заявления принимаются от семей, которые были исключены из списка по достижению предельного возраста, начиная с 1 января 2014 года.

Эту проблему молодых семей, которые выбывают из федеральной и окружной программ, ранее озвучил в послании губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"Одной из самых острых тем стало жилье для молодых семей. Люди обеспокоены, что пока они стоят в очереди, они достигают возраста 35 лет. Что значит – теряют право на субсидию. Наша задача – дать возможность молодым семьям, которые хотят жить на Ямале, получить свое жилье", - подчеркнул губернатор принципиальную значимость нового подхода в предоставлении поддержки молодым ямальским семьям. Его слова приводит пресс-служба.

Направить социальную выплату молодые семьи смогут как на покупку нового и строящегося жилья, так и на погашение ипотечного займа.

"Если квартира была куплена в ипотеку в деревянном доме до 1 июля 2019 года, субсидию также можно направить на гашение долга банку", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных.