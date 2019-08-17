В Москве расходятся участники одиночных пикетов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одиночные пикеты, проводившиеся в субботу в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, подходят к концу: постепенно расходятся как их участники, так и журналисты, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько одиночных акций, не требующих по закону согласования с властями, начались в центре столицы около 14.00. Они проходили у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Обстановка на одиночных пикетах была спокойной, сотрудники полиции не препятствовали проведению акций.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время у мест проведения пикетов остались пара десятков журналистов и несколько протестующих с плакатами - последние по очереди меняют друг друга.
Они говорят, что намерены участвовать в одиночном пикете не далее чем до 19.00.