В Москве расходятся участники одиночных пикетов

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одиночные пикеты, проводившиеся в субботу в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, подходят к концу: постепенно расходятся как их участники, так и журналисты, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько одиночных акций, не требующих по закону согласования с властями, начались в центре столицы около 14.00. Они проходили у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Обстановка на одиночных пикетах была спокойной, сотрудники полиции не препятствовали проведению акций.

Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время у мест проведения пикетов остались пара десятков журналистов и несколько протестующих с плакатами - последние по очереди меняют друг друга.