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РИА Новости

В Москве расходятся участники одиночных пикетов

18:15 17.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Одиночные пикеты, проводившиеся в субботу в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, подходят к концу: постепенно расходятся как их участники, так и журналисты, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько одиночных акций, не требующих по закону согласования с властями, начались в центре столицы около 14.00. Они проходили у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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Обстановка на одиночных пикетах была спокойной, сотрудники полиции не препятствовали проведению акций.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время у мест проведения пикетов остались пара десятков журналистов и несколько протестующих с плакатами - последние по очереди меняют друг друга.
Они говорят, что намерены участвовать в одиночном пикете не далее чем до 19.00.
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