Попавший в ДТП в Перми автобус мог быть технически неисправен

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Водитель пермского автобуса мог совершить ДТП из-за технической неисправности транспортного средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Перми.

В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и совершил ДТП - автобус столкнулся с препятствием. По данным мэрии Перми, всего в автобусе в этот момент ехало 59 человек, из них 17 пострадали: 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей, два человека в тяжелом состоянии, одна женщина погибла.

Как уточнили агентству в администрации Перми, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки "Лесозавод".

"По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса", - сказали РИА Новости в администрации города.

В пресс-службе мэрии добавили, что городской департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП. "Запрашиваются объяснительные у перевозчика, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрута, у перевозчика также будут запрошены видеоматериалы", - пояснили в администрации города.