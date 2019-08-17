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РИА Новости

Попавший в ДТП в Перми автобус мог быть технически неисправен

18:10 17.08.2019 (обновлено: 19:03 17.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Водитель пермского автобуса мог совершить ДТП из-за технической неисправности транспортного средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Перми.
В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и совершил ДТП - автобус столкнулся с препятствием. По данным мэрии Перми, всего в автобусе в этот момент ехало 59 человек, из них 17 пострадали: 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей, два человека в тяжелом состоянии, одна женщина погибла.
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Как уточнили агентству в администрации Перми, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки "Лесозавод".
"По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса", - сказали РИА Новости в администрации города.
В пресс-службе мэрии добавили, что городской департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП. "Запрашиваются объяснительные у перевозчика, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрута, у перевозчика также будут запрошены видеоматериалы", - пояснили в администрации города.
Ранее в СУСК России по Пермскому краю агентству сообщили, что по факту ДТП следователи начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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