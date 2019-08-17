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РИА Новости

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

18:09 17.08.2019 (обновлено: 18:14 17.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему будет проведена срочная операция, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Он был отправлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (cholecystectomy) - хирургическое удаление желчного пузыря", - говорится в сообщении.
Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября нынешнего года. На его место уже выбран новый руководитель ЕК - Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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