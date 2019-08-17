Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T23:38Z
https://ria.ru/20190817/1557599286.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155757/41/1557574109_0:625:1620:1536_1036x0_80_0_0_ede4597a94380159dd8a578ef899b81b.jpg
РИА Новости
Культура

В Крыму обнаружили загадочный саркофаг

19:25 17.08.2019 (обновлено: 23:38 17.08.2019)
19509
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана БальбекаАрхеологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана Бальбека
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
"Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени", - сказал Бутягин.
По его словам, небольшие размеры каменного ящика позволили предположить, что в нем был захоронен младенец.
"Однако археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине", - отметил археолог.
По его словам, погребение относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до нашей эры.
Мирмекий — античный город, основанный греками в первой половине VI века до нане э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства, располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия федерального значения.
Серьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму
16 августа, 15:51Культура
В Крыму в древнем городе нашли серьги знатной женщины
153528848
КультураНовости культурыВыставкиКерчьСимферопольКрым
Рекомендуем
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
РИА
Новости
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Лента
новостей
Участники акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве
Серьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму в древнем городе нашли серьги знатной женщины
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпштейна показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
В США оценили развитие российского флота
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал, чего "боится" Россия
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния