В Крыму обнаружили загадочный саркофаг

"Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени", - сказал Бутягин.