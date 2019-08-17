Оппозиция в Гонконге допустила обращение за помощью к другим государствам

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Оппозиция Гонконга заявляет, что может попросить помощи у иностранных государств на фоне заявлений КНР о том, что США вовлечены в антикитайскую деятельность в стране, заявил РИА Новости заместитель координатора оппозиционного Гражданского фронта по правам человека Вонг Йик-мо.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге. Конгрессмены отметили, что комитет "призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга". В ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге, канцелярия МИД КНР заявила, что США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге.
"Если вы знаете дипломатию, то вам следует знать, что все консульства, все посольства имеют контакты с правительством и оппозицией. Их задача - понять, что произошло в этой стране или в этом городе … Именно китайское правительство всегда все демонизирует, а потом говорит людям, что за всем этим стоят Соединенные Штаты ", - заявил Вонг Йик-мо.
"Конечно, мы могли бы обратиться за помощью к другим странам, мы могли бы также обратиться в ООН, Европейский союз, мы могли бы пойти в другие страны", - добавил он.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.