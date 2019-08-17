В Перми уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Попавший в ДТП пермский автобус перевозил 59 человек, из них пострадало 17 человек, одна женщина погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Перми.
В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и совершил ДТП.
"Всего в автобусе ехало 59 человек. Из них пострадало 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей, два человека в тяжелом состоянии, один человек погиб", - рассказали в мэрии.
На место оперативно прибыли 18 бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф, сотрудники ГИБДД и СУСК по Пермскому краю, глава Перми Дмитрий Самойлов и начальник городского департамента дорог и транспорта.
По факту ДТП СК начал проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").