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РИА Новости

СК начал проверку после крупного ДТП с автобусом в Перми

17:29 17.08.2019 (обновлено: 19:03 17.08.2019)
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Ника Мухина
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту ДТП с пермским автобусом, в котором, по оперативным данным, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали. Среди пострадавших есть дети, состояние пяти из них, по информации регионального минздрава, средней тяжести.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
8 августа, 01:21РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
В СК агентству сообщили, что на ДТП выехали следователи следственного управления и следователи-криминалисты, проводится осмотр. "Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказали в СК.
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