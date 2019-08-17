СК начал проверку после крупного ДТП с автобусом в Перми

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту ДТП с пермским автобусом, в котором, по оперативным данным, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали. Среди пострадавших есть дети, состояние пяти из них, по информации регионального минздрава, средней тяжести.
8 августа, 01:21РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
В СК агентству сообщили, что на ДТП выехали следователи следственного управления и следователи-криминалисты, проводится осмотр. "Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказали в СК.