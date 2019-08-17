СК начал проверку после крупного ДТП с автобусом в Перми

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю начали доследственную проверку по факту ДТП с пермским автобусом, в котором, по оперативным данным, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В субботу на улице Новогайвинской, 91б водитель автобуса маршрута № 53 столкнулся с препятствием. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, около 20 пострадали. Среди пострадавших есть дети, состояние пяти из них, по информации регионального минздрава, средней тяжести.