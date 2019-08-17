Госкомиссия решила начать испытания "Союза МС" с ракетой "Союз-2.1.а"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1.а" и о ее вывозе на стартовый комплекс 19 августа, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В 2018 году Россия провела со своих космодромов пять пусков ракет "Союз-ФГ", четыре пуска "Союз-2.1а" и три "Союз-2.1б", по два пуска "Рокота" и "Протона-М", один старт "Союза-2.1в". Помимо того, с французского космодрома Куру проведено три пуска ракет "Союз-СТ".