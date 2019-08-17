Двое детей пострадали при аварии с участием автобуса в Перми

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате ДТП с автобусом Перми, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, рейсовый автобус врезался в угол магазина.
В Перми на улице Новогайвинская произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 53, который въехал в столб. В автобусе находилось около 50 человек.
"Предварительно пострадало 20 человек, из них двое детей. Водитель автобуса погиб. Розлива топлива нет", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.