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РИА Новости

Двое детей пострадали при аварии с участием автобуса в Перми

17:14 17.08.2019
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Ника Мухина
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате ДТП с автобусом Перми, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, рейсовый автобус врезался в угол магазина.
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16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В Перми на улице Новогайвинская произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 53, который въехал в столб. В автобусе находилось около 50 человек.
"Предварительно пострадало 20 человек, из них двое детей. Водитель автобуса погиб. Розлива топлива нет", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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