В Одесской области проведут проверку пожарной безопасности

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Межведомственную рабочую группу после пожара в отеле "Токио стар" создадут в Одесской области для мониторинга объектов временного размещения, написала в субботу и. о. губернатора Одессы Светлана Шаталова в Межведомственную рабочую группу после пожара в отеле "Токио стар" создадут в Одесской области для мониторинга объектов временного размещения, написала в субботу и. о. губернатора Одессы Светлана Шаталова в Facebook

Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий, с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.

Также она заявила, что готовит письмо в СНБО по изменению законодательства, которое могло бы пресекать уход от проверок пожарной безопасности.