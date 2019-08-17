В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали слова главы польского МИД Яцека Чаапутовича, предложившего разместить американские войска в Польше.

Ранее польский депутат заявил, что американский контингент мог бы стать "действенным способом" сдерживания военного потенциала России.

"Ничего нового"

Комментируя заявление Чаапутовича, в Госдуме отметили, что Москва не готовится на кого-либо нападать.

"Мы всегда готовимся к отражению извне. Данное заявление — для того чтобы лишний раз показать лояльность Америке. Ничего нового нет, очередное запугивание Евросоюза какими-то мнимыми российскими угрозами, — цитирует депутата Виктора Водолацкого телеканал RT

В свою очередь, член нижней палаты российского парламента Александр Шерин предложил не обращать на подобные заявления внимания.

"Польша будет говорить только то, что ей будут указывать ее хозяева — американцы", — отметил он в комментарии РИА Новости.

Политик сравнил поведение Варшавы с детьми на новогодней елке, которым воспитательница раздает стихи по четверостишью.

"Так, американцы раздают тексты всем чиновникам государственного уровня и они по очереди их озвучивают. Но это же дикость, когда страна сама просит, чтобы к ней на территорию привели как можно больше иностранных войск", — удивился он.

"Абсурдный вопрос"

Сенатор Франц Клинцевич также напомнил, что Россия вправе реагировать на размещение военного контингента США в Польше.

"Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить: в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике", — заявил он.

Кроме того, саму постановку вопроса "о сдерживании" России Клинцевич назвал абсурдной.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу. Дипломат возмутился, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону и использует профицит торгового баланса на внутренние цели: в 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП.