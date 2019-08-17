Гонконгская полиция оттеснила протестующих от полицейского участка

Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019

ГОНКОНГ, 17 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга оттеснила антиправительственных демонстрантов, которые собрались вблизи полицейского участка в районе Монкок, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее демонстранты закидали здание участка сырыми яйцами, собрались вдоль дорог и скандировали лозунги. Несколько десятков полицейских при помощи полицейских машин оттесняли протестующих, не позволяя им занимать проезжую часть.

Как передавал корреспондент РИА Новости, движение в районе было затруднено, многие магазины - закрыты.

К 21.00 (16.00 мск) демонстранты уже разошлись, полицейские автомобили уехали. Ситуация возле здания полицейского участка спокойная, дополнительной охраны нет. Периодически полицейские обходят здание.

Ранее в субботу тысячи членов Союза профессиональных учителей Гонконга прошли маршем к резиденции главы администрации Кэрри Лэм. Вечером в парке Тамар участники пропекинской демонстрации на своем митинге призывали протестующих "прекратить насилие". По заявлению организаторов, в демонстрации приняли участие около 430 тысяч человек.