На Украине завели дело после пожара в одесском отеле

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС после пожара в отеле "Токио стар" в Одесской области, сообщила пресс-служба Госбюро.

Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.

"Следователи теруправления Госбюро расследований Украины (ГБР), расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном деле по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - сообщила пресс-служба.