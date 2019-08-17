Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T16:49Z
https://ria.ru/20190817/1557598078.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/03/1557590309_0:1:3638:2047_1036x0_80_0_0_0ab8587eb8fe840c17bdc0058415bef9.jpg
РИА Новости

На Украине завели дело после пожара в одесском отеле

16:49 17.08.2019
341
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС после пожара в отеле "Токио стар" в Одесской области, сообщила пресс-служба Госбюро.
Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Вчера, 16:01РИА Новости
Полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в одесском отеле
"Следователи теруправления Госбюро расследований Украины (ГБР), расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном деле по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - сообщила пресс-служба.
Сейчас следователи проверяют выполнение служебных обязанностей работниками Госслужбы по ЧС при проведении ими проверок и других мероприятий для контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. Проводятся допросы свидетелей, изъятие документов. Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
101001
Обсудить 0
ОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
Гонконгская полиция оттеснила протестующих от полицейского участка
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Лента
новостей
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал, чего "боится" Россия
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
В США оценили развитие российского флота
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния