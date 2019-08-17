Никас Сафронов вернет заказчику 70 тысяч евро за испорченную картину

"Так получилось, что я все собрал для выставки, около 250 картин было в подвале. Эта девушка - соседка - тоже художница, правда, любительница. Два часа она не знала, что ее затопило, потом два часа вычерпывала воду и не говорила нам. Мой помощник спустился включить сигнализацию, увидел, что там потоп, по щиколотку воды. Мы вызвали сантехников, они говорят – мы же пришли к ней, она сказала – оставьте, все нормально. Мне она говорит – ничего не было у меня, идите ищите по дому, кто вас затопил, я не топила", - рассказал художник.