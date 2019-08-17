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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Девять предприятий Ямала участвуют в нацпроекте о производительности труда

16:40 17.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Девять предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стали участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Девять предприятий Ямала успешно прошли отбор Федерального центра компетенций (ФЦК) и включились в реализацию национального проекта, цель которого – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5%. Повысить производительность необходимо в несырьевых отраслях экономики: сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте", - говорится в сообщении.
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Участниками нацпроекта на Ямале стали предприятия дорожной сферы, ремонта электрического оборудования, аэропортовой и прочей транспортной деятельности в Салехарде – АО "Аэропорт Салехард" и АО "Ямалавтодор", в городе Губкинский – ООО "БН-Спецтранс", городе Надым – АО "Надымское авиапредприятие, в городе Новый Уренгой – "МУПАТ муниципального образования город Новый Уренгой" и ООО "Мехстрой", в городе Ноябрьск – ООО "Спецмонтажстрой" и ООО "Ноябрьскнефтегазавтоматика", в Тазовском районе – Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие.
Между предприятиями и департаментом экономики автономного округа, ответственным за реализацию на Ямале нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", подписаны соглашения о совместной работе. В соответствии с соглашениями предприятия-участники национального проекта получили возможность бесплатного обучения своих сотрудников по программам подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" и "Экспортные акселераторы".
"Повысить производительность помогут бесплатные консультации экспертов по бережливому производству и профильные программы повышения производительности труда. Обычно предприятия не могут позволить себе приобретение таких услуг на рынке консалтинга в силу их высокой стоимости, а в рамках нацпроекта такая возможность есть", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Светланы Гусевой.
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