Девять предприятий Ямала участвуют в нацпроекте о производительности труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Девять предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стали участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Девять предприятий Ямала успешно прошли отбор Федерального центра компетенций (ФЦК) и включились в реализацию национального проекта, цель которого – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5%. Повысить производительность необходимо в несырьевых отраслях экономики: сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте", - говорится в сообщении.

Участниками нацпроекта на Ямале стали предприятия дорожной сферы, ремонта электрического оборудования, аэропортовой и прочей транспортной деятельности в Салехарде – АО "Аэропорт Салехард" и АО "Ямалавтодор", в городе Губкинский – ООО "БН-Спецтранс", городе Надым – АО "Надымское авиапредприятие, в городе Новый Уренгой – "МУПАТ муниципального образования город Новый Уренгой" и ООО "Мехстрой", в городе Ноябрьск – ООО "Спецмонтажстрой" и ООО "Ноябрьскнефтегазавтоматика", в Тазовском районе – Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие.

Между предприятиями и департаментом экономики автономного округа, ответственным за реализацию на Ямале нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", подписаны соглашения о совместной работе. В соответствии с соглашениями предприятия-участники национального проекта получили возможность бесплатного обучения своих сотрудников по программам подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" и "Экспортные акселераторы".