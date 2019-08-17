В Кашмире семь человек погибли из-за схода оползня

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек, большинство из которых дети, погибли, еще шесть пострадали в результате схода оползня в подконтрольной Пакистану части Кашмира, сообщает газета По меньшей мере семь человек, большинство из которых дети, погибли, еще шесть пострадали в результате схода оползня в подконтрольной Пакистану части Кашмира, сообщает газета Dawn

Инцидент произошел в расположенной в гористой местности деревне Потхи Чаприян Хилоти (Pothi Chapriyan Hiloti). По словам представителя местной полиции, рядом с ней находится канал для подачи воды для строящегося гидроэнергетического объекта. Из-за проливных дождей канал наполнился водой, она скапливалась в оползневой зоне на горе.

Как указывает газета, давление воды и неослабевающие дожди привели к оползню, который обрушился на три дома. Сразу после этого к разрушенным зданиям бросились местные жители. Они спасли мать одного из семейств, которая была в критическом состоянии, и пятерых ее детей, получивших легкие ранения и ушибы. Женщину доставили в больницу.

Среди погибших - другая местная женщина, пять ее дочерей, одной из которых было 1,5 года, а также 18-летний парень.