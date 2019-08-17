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РИА Новости

В Кашмире семь человек погибли из-за схода оползня

16:24 17.08.2019
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере семь человек, большинство из которых дети, погибли, еще шесть пострадали в результате схода оползня в подконтрольной Пакистану части Кашмира, сообщает газета Dawn.
Инцидент произошел в расположенной в гористой местности деревне Потхи Чаприян Хилоти (Pothi Chapriyan Hiloti). По словам представителя местной полиции, рядом с ней находится канал для подачи воды для строящегося гидроэнергетического объекта. Из-за проливных дождей канал наполнился водой, она скапливалась в оползневой зоне на горе.
Как указывает газета, давление воды и неослабевающие дожди привели к оползню, который обрушился на три дома. Сразу после этого к разрушенным зданиям бросились местные жители. Они спасли мать одного из семейств, которая была в критическом состоянии, и пятерых ее детей, получивших легкие ранения и ушибы. Женщину доставили в больницу.
Среди погибших - другая местная женщина, пять ее дочерей, одной из которых было 1,5 года, а также 18-летний парень.
Официальный представитель непризнанного региона Азад Кашмир ("Свободный Кашмир"), территории, которую контролирует Пакистан, сообщил газете, что в текущем году в результате инцидентов, связанных с дождями в некоторых районах, погибли по меньшей мере 43 человека и еще 20 пострадали.
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